Nächster Konflikt zwischen Rot und Grün

"Dass die SPÖ-dominierte Stadtregierung den Song Contest nutzt, ist aus politischer Sicht nicht falsch", erklärt Politologe Peter Filzmaier: "Große Events nutzen am ehesten dem Amtsinhaber." Die Medienberichterstattung werde vom Song Contest dominiert. "Auf der Welle mitzusurfen, ist also nicht falsch", erklärt Filzmaier den Slogan " Vienna. Twelve Points". Allerdings: "Dass die zwölf Punkte auch zwölf Prozent plus am Wahltag für die SPÖ bedeuten, wird es nicht spielen", sagt Filzmaier. Einen Vorteil habe das Event. "Für die Opposition wird es schwer, medial mit einem eigenen Thema durchzukommen."

Die Grünen sehen die Offensive der Stadt locker. "Für uns wird das vier Tage lang eine Party", sagt eine Sprecherin. Denn die Grünen stünden ohnehin für Weltoffenheit. Das müsse man auch nicht extra bewerben.