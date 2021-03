Wiener Regieriungsmonitor: Rot-Pink auf die Finger schauen

Nicht totzukriegen ist anscheinend das Punschkrapferl als Symbol der rot-pinken Stadtregierung. Am Montag hatte es noch einmal einen Auftritt im Rathaus, allerdings in einer neuen, etwas eigenwilligen Funktion: als eine Art Taste, auf die die beiden Klubchefs von SPÖ und Neos drückten, um den angekündigten Regierungsmonitor zu starten.

Ab sofort kann unter www.wien.gv.at/regierungsabkommen2020 der Stand der Dinge in Sachen rot-pinker Projekte in Wien abgerufen werden. Insgesamt sind dort 800 Vorhaben, unterteilt in den neun Kapiteln des Regierungsprogramms, aufgelistet. Von der Ausbildungsgarantie für Jugendliche bis hin zu zeitgemäßen Zentren für Wissenschaftskommunikation.