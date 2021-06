Wiener Prater: Mit 110 km/h in die neue Saison

Die Unternehmer im Wiener Prater sind Optimisten. Anstatt den lockdownbedingt verspäteten Saisonstart am 19. Mai oder die Corona-Sicherheitsauflagen zu beklagen, erfreut man sich an den vielen Besuchern: Wer an einem Mittwochvormittag durch den Vergnügungspark schlendert, der tut das in Gesellschaft Hunderter anderer. Damit die Nachfrage nicht nachlässt, hat man in neue Attraktionen investiert.

So wurde etwa die große mechanische Geisterbahn renoviert und um neue Gespenster bereichert. Adrenalinjunkies können den Prater auf dem „Magischen Rotor“ am Calafatiplatz aus 45 Metern Höhe aus der Kopfstandperspektive betrachten (sofern sie es wagen, bei den Umdrehungen mit 110 km/h die Augen zu öffnen).

Und mit der „Gesengten Sau“ eröffnete die zweitlängste Achterbahn des Praters. Zwar schon voriges Jahr – wegen der Lockdowns ist die spektakuläre Bahn aber noch nicht jedem ein Begriff.