Ein Wiener Polizist ist Mitte April zum Lebensretter geworden: Er, ein Kollege und die Berufsfeuerwehr trafen nach einem Notruf zeitgleich in einer Wohnung in Favoriten ein. Eine 62-jährige Frau hatte um Hilfe gerufen, da ihr 64-jähriger Mann zunächst an Atemnot gelitten und dann das Bewusstsein verloren hatte. Der Polizist war ausgebildeter Notfallsanitäter und konnte umgehend notwendige Hilfe leisten. Der 64-Jährige befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung.

Die Alarmierung der Frau traf bei den Einsatzkräften am 13. April um 9.30 Uhr ein. Als sie in der Wohnung ankamen, führte gerade eine Bekannte des Ehepaars eine Herzdruckmassage durch. Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr lösten sie ab und setzten die Reanimation mit einem Defibrillator fort, da bei dem Mann keine Atmung mehr festgestellt werden konnte.

Zwischenzeitlich legte der ausgebildete Notfallsanitäter dem 64-Jährigen einen Venenzugang und verabreichte ihm unter anderem eine Elektrolytlösung. Die Berufsrettung übernahm den Patienten wenig später und brachte ihn nach weiterer notfallmedizinischer Versorgung in den Schockraum eines Spitals.