Mann ging in Wiener Mittelschule und sprach Morddrohungen aus

Die Polizei fasste am Mittwochmorgen einen Mann, der in einer Mittelschule in der Donaustadt Morddrohungen ausgesprochen haben soll. Bei ihm soll es sich um einen 21-jährigen syrischen Staatsangehörigen handeln.

Er soll in ein Klassenzimmer gegangen sein und Schüler aufgefordert haben, vermeintliche Geldschulden zu begleichen. Schnell wurde der Direktor verständigt, der den augenscheinlich Verwirrten aufforderte, die Schule zu verlassen. Der 21-Jährige soll daraufhin Morddrohungen ausgesprochen haben und anschließend aus der Schule geflüchtet sein.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest. In der Vernehmung gab er zusammenhanglose Sätze von sich. Er befindet sich in einer Justizanstalt.

