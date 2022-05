Mann versuchte Frau nach Einkauf zu berauben

Ein Mann versuchte am Dienstagmorgen in der Liesinger Porschestraße eine Frau zu berauben. Die 46-Jährige wurde beim Betreten eines Geschäfts auf den Tatverdächtigen aufmerksam. Er führte Selbstgespräche und gestikulierte wild mit den Armen. Als die Frau das Geschäft verließ und an dem Mann vorbeiging, griff dieser in ihre halb geöffnete Umhängetasche und versuchte, ihr diese zu entreißen.