Zimmerbrand in Wien-Mariahilf: Mann, zwei Katzen und Hund gerettet

In einem Mehrparteienhaus in der Mollardgasse in Wien ist in der Nacht auf Mittwoch ein Zimmerbrand ausgebrochen. Die Wohnungsinhaberin konnte sich selbst ins Freie retten, ein Mann befand sich beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr noch in den Räumlichkeiten, um die Haustiere zu retten, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA.

Die Einsatzkräfte brachten ihn wie auch zwei Katzen und einen Hund ins Freie und damit in Sicherheit. Das Paar wurde leicht verletzt.