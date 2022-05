Autofahrer-(Clubs) wollen Rechts Abbiegen bei Rot für Radler verhindern

In Österreich sehen hingegen die beiden großen Autofahrerclubs schon das rechts Abbiegen bei Rot, wenn nach behördlicher Prüfung mit Zusatztafel kundgemacht, kritisch. 50 Prozent der Unfälle mit Radfahrern, so der ÖAMTC, würden bei Kreuzungen passieren. Diese Regelung sei praxisfremd, so ÖAMTC-Jurist Wolf. In Europa ist diese Regel bereits in sechs Ländern mit rund 190 Millionen Einwohnern geltendes Recht.