Radler-Demo am Freitag: Verkehrsbehinderungen in Wien erwartet

Am kommenden Freitagabend müssen Autofahrende erhebliche Beeinträchtigungen in der Innenstadt und im Bezirk Alsergrund einplanen. Grund dafür ist eine Radler-Demo unter dem Namen "Sicheres Radfahren in Wien".

Laut Ă–AMTC kommt es zu Verkehrsbehinderungen in der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr rund um GĂĽrtel und den 9. Bezirk.

Auf folgender Strecke ist mit zeitweisen Sperren zu rechnen: Währinger Straße – Nußdorfer Straße – Äußerer Gürtel bis Landstraßer Gürtel und dann Wende auf den Inneren Gürtel – diesen dann entlang bis Heiligenstädter Straße – Liechtenwerder Platz – Josef-Holaubek-Platz – Nordbergbrücke – Spittelauer Lände – Roßauer Lände – Türkenstraße – Hörlgasse – Straße des 8.Mai – Sigmund-Freud-Park.

Die Ă–AMTC-Experten empfehlen, bereits vor 17:30 Uhr die Fahrt anzutreten bzw. auf Ă–ffis umzusteigen. Staus werden unvermeidbar sein.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: