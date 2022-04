Täglich werden 50 Fahrräder in Österreich gestohlen

Peter Seidl ist jedoch vorsichtig, denn der Trend 2022 geht in eine andere Richtung. Der BK-Leiter für Einbruchsdiebstahl erklärt das wie folgt: „Wir erkennen, dass sich der Diebstahl von Fahrrädern immer mehr von der Straße hin in versperrte Wohnanlagen, Kellerabteile, Garagen und Fahrradräume verlagert.“

Die meisten Fahrräder – mehr als zwei Drittel – werden in Fahrradräumen und Wohnungsanlagen gestohlen. Auf der anderen Seite sinkt die Zahl der gestohlenen Fahrräder auf offener Straße, wie zum Beispiel auf Bahnhöfen. Der BK-Experte für Einbruchsdiebstahl rät deshalb, nicht nur im öffentlichen Raum die Fahrräder abzusperren, sondern auch in geschlossenen Wohnanlagen und Kellerabteilen. „Wichtig ist es, auf die Sperrverhältnisse der Räume zu achten und die Räder dort auch zu sichern“, fügt Seidl hinzu.

Anstieg erwartet

Rund zwei Drittel der Fahrraddiebstähle wurden im Vorjahr in den Landeshauptstädten verübt. In Wien ist die absolute Zahl mit 7.504 am höchsten, gefolgt von Graz mit 1.105 und der Stadt Salzburg mit 896. Am sichersten ist das Fahrrad im Bezirk Zwettl abgestellt: Hier wurden nur zwei Fahrräder gestohlen.

Durchschnittlich wurden pro Tag im Vorjahr 50 Fahrräder gestohlen. Für das aktuelle Jahr wird ein Anstieg erwartet, da schon im ersten Quartal des Jahres nach Schätzungen der Polizei 40 Fahrräder täglich gestohlen worden sind. „Weil im Winter eigentlich eher weniger Fahrräder gestohlen werden, ist die Zahl heuer relativ hoch“, erklärt Seidl.