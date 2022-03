100 Fahrräder in Wien gestohlen: 40-Jähriger geschnappt

In der Nacht auf Donnerstag haben Polizisten im Zuge ihres Streifendienstes am Simoningplatz in Wien-Simmering einen verdächtigen Mann wahrgenommen.

Auf den 40-Jährigen traf die Täterbeschreibung eines gesuchten Fahrraddiebes zu. Der Österreicher führte unter anderem aufgezwickte Fahrradschlösser, Zangen und Schlüssel mit sich.

Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt hat, dürfte der Verdächtige in den letzten sechs Monaten rund 100 Fahrräder gestohlen haben. Diese soll er in weiterer Folge verkauft haben.