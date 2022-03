Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen ist es dem Landeskriminalamt Wien – Assistenzbereich Fahndung – gelungen, Donnerstagfrüh einen 33-Jährigen festzunehmen.

Wie Sprecherin Barbara Gass auf KURIER-Anfrage bestätigte, soll der Afghane seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder jahrelang in Wien, Kärnten, Tirol und im Heimatland geschlagen haben.

Für die Taten im Zeitraum von 2012 bis 2021 besteht eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen den Tatverdächtigen. Er wurde in der Huttengasse in Wien-Ottakring ausgeforscht und in eine Justizanstalt gebracht.

