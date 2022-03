Weiterer Fall von angeblichem Entführungsversuch eines Schülers in Wien

Nachdem es am vergangenen Freitag zu einem Übergriff eines Unbekannten auf einen 9-jährigen Schüler in Wien-Alsergrund gekommen sein soll, wurde der Polizei laut einem Heute-Bericht ein ähnlicher Fall aus dem Bezirk Wieden gemeldet.

Wie die Polizei dem KURIER am Freitag bestätigt hat, erstattete am Mittwoch eine besorgte Mutter eine Anzeige gegen Unbekannt. Am selben Tag spät nachmittags dürfte ein Unbekannter ihren Elfjährigen Sohn an einer Schulter gepackt haben. Laut Aussagen ihres Au-pair-Mädchens, welches den Buben abgeholt hat, dürfte sich der Elfjährige vom Mann losgerissen haben.