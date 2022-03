Bei Eltern in Wien-Alsergrund herrscht Sorge. Offenbar dürfte es am vergangenen Freitag zu einem Übergriff eines Unbekannten auf einen 9-jährigen Schüler gekommen sein. Die Ereignisse werden von seiner Lehrerin auf Facebook so beschrieben: „Mein Schüler wurde von einem Unbekannten festgehalten und dann mitgenommen. Der Mann hielt ihm den Mund zu und zerrte ihn anschließend von der Glasergasse bis zur Marktgasse“.

Auf KURIER-Anfrage bestätigte die Polizei den Vorfall: „Wir haben den Sachverhalt aufgenommen und das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen“, sagte Sprecherin Barbara Gass. Die Beamten vor Ort wurden informiert und werden „erhöhte Aufmerksamkeit während ihres Streifendienstes zeigen“. Ermittelt wird gegen unbekannt.