Zwei Mädchen sollen in Wien zwei andere beraubt haben

Am Mittwochabend wurde die Polizei wegen eines Raubes in die Favoritenstraße im 10. Bezirk in Wien gerufen. Dort trafen die Beamten auf zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren, die angaben, von zwei älteren Mädchen beraubt worden zu sein. Sie wurden aufgefordert, ihre Sachen herzugeben, da sonst etwas passieren würde.

Eines der Opfer kam der Aufforderung nach und übergab einen geringen Geldbetrag, die Bankomatkarte und das Handy an die Tatverdächtigen. Das andere Opfer kam der Aufforderung nicht nach und bekam einen Schlag ins Gesicht versetzt.

Die Polizisten konnten die mutmaßlichen Täterinnen unweit des Tatortes anhalten und festnehmen. Bei ihnen soll es sich um eine 16-jährige Türkin und eine 14-jährige Mongolin handeln.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: