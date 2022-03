Butler stahl wertvollen Wandteppich aus US-Botschaft: Verurteilt

Als Zuhörer im Landesgericht für Strafsachen in Wien wundert man sich am Freitag, wie einfach es ist, in ein Gebäude der US-Botschaft einzubrechen. Man biegt den Zaun auf, klettert über die Fassade auf den Balkon im ersten Stock und drückt dort die Tür auf. So ging zumindest der 29-jährige Mann vor, der nun wegen des Einbruchsdiebstahls angeklagt ist - er hatte einen wertvollen Wandteppich erbeutet.

Der Südafrikaner, der sich in Privatkonkurs befindet, ist geständig. "Ich hatte großen Stress und Druck und habe eine Lösung für meine Situation gesucht. Ich habe nicht klar gedacht", erklärt er. Der Mann kannte sich im Gebäude in Wien-Döbling aus. Er hatte zuvor schon bei mehreren Veranstaltungen hier gearbeitet. Und irgendwann hörte er zufällig ein Gespräch über den Wert des Wandteppichs mit.