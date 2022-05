Gestohlene Bikes und E-Scooter in Pfandleihgeschäft in Wien verkauft

Die Polizei hat in Wien-Margareten ein Pfandleihgeschäft als Umschlagplatz für gestohlene Fahrräder und E-Scooter ausfindig gemacht: Den Betreibern auf die Schliche kamen die Ermittler durch Einvernahmen von Beschuldigten aus dem Suchtgiftmilieu, bei denen immer wieder erzählt worden sei, dass in einem Geschäft im fünften Bezirk Diebesgut angekauft werde. Meist hätten die Personen die gestohlenen Zweiräder an den Geschäftsinhaber verkauft, um ihre Sucht zu finanzieren.

Der Modus Operandi der Betreiber des Geschäfts, dem 56-jährigen Inhaber und seinem 47-jährigen Bruder als Geschäftsführer: Der Inhaber habe von Suchtkranken Fahrräder und E-Scooter angekauft beziehungsweise zum Teil auch Suchtkranke angewiesen, bestimmte Bikes für ihn zu stehlen. Dafür seien sie von ihm auch bezahlt worden. Laut Polizei-Aussendung vom Mittwoch erstreckte sich der Vorfallszeitraum von Jänner 2021 bis April diesen Jahres.