Rasche Hilfe: neunerhaus Gesundheitstelefon besteht seit zwei Jahren

Im Frühjahr 2020, mit Ausbruch der Pandemie, startete die Wiener Sozialorganisation neunerhaus ein neues Angebot, das seither die medizinische Unterstützung von vulnerablen Zielgruppen maßgeblich erleichtert und professionalisiert.

„Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen. Als uns die erste Coronawelle im Frühjahr 2020 mit aller Wucht traf, kristallisierte sich schnell immenser Bedarf an medizinisch kompetenter Information und Beratung heraus. Die Idee: einen direkten Draht für jene zu schaffen, die besonders vulnerable Gruppen betreuen und diese möglichst barrierefrei und fachkundig in der täglichen Arbeit zu unterstützen. Das gelingt uns auch bei immer neuen Pandemie-Themenlagen seit über zwei Jahren extrem gut und darauf sind wir stolz“, so Elisabeth Hammer, neunerhaus Geschäftsführerin.

Das neunerhaus Gesundheitstelefon wurde pandemiebedingt im Auftrag des Gesundheitsdienst (MA 15) und in Kooperation mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) entwickelt. Das Angebot richtet sich speziell an die Mitarbeiter der Wiener Wohnungslosenhilfe, der Flüchtlingshilfe, der Behindertenhilfe sowie der Frauenhäuser.

Über 3.300 Anrufe

Zentrales Ziel des neunerhaus Gesundheitstelefons ist neben der Prävention die Verdachtsfallabklärung. Und die Nachfrage ist enorm: Seit Angebotsstart klingelten die Telefone fast 13.000 Mal. Im ersten Quartal 2022 gab es sogar 3.300 Anrufe - ein absoluter Rekordwert, der zeigt, dass dieses Angebot auch in Zukunft dringend gebraucht wird.

„Mit dem neunerhaus Gesundheitstelefon ist uns ein Angebot gelungen, das nicht nur sehr gut angenommen wird, sondern auch zukunftsweisend ist. Es zeigt, dass es ärztliche Expertise braucht, die einfach erreichbar ist, damit vulnerable Gruppen einfach und barrierefrei unterstützt werden“, so Elisabeth Hammer.

Enge Zusammenarbeit mit Partnern

Aktuell unterstützt das neunerhaus Gesundheitstelefon auch bei Absonderungen und Kontaktpersonennachverfolgungen, berät die Einrichtungen zu Hygienevorgaben und zu aktuellen Verordnungen sowie beim Umgang mit Schlüsselpersonal, vermittelt Quarantänequartierplätze und die Organisation von Einzeltestungen und ist im Akutfall in Testungen von ganzen Einrichtungen involviert. Dies erfordert eine enge Abstimmung mit den unterschiedlichen Sozialorganisationen und Behörden.

Das neunerhaus Gesundheitstelefon wurde von neunerhaus im Auftrag des Gesundheitsdienst (MA 15) und in Kooperation mit dem Fonds Soziales Wien entwickelt. Mit medizinischem Know-how soll die Ausbreitung von Covid-19 eingedämmt werden: Das medizinische Personal, darunter immer ein Arzt oder eine Ärztin, berät telefonisch bei Verdachtsfällen, auch per Audiodolmetsch. Derzeit nutzen fast 400 Einrichtungen das neunerhaus Gesundheitstelefon.