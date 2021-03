Wiener Polizei sucht mutmaßlichen Bankomatkarten-Dieb

Ein noch unbekannter Verdächtiger soll am 1. Oktober 2020 zwei Personen beim Geldabheben an Bankomaten beobachtet und ihnen anschließend die Bankomatkarten gestohlen haben. Der Mann soll sich die Codes gemerkt und um 12.40 Uhr in der Mariahilfer Straße und um 15.30 Uhr in der Wipplingerstraße Geld von den Konten behoben haben.