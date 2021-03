Hohe Unfallzahlen: "Der Lobautunnel muss her"

Kaum ein Verkehrsprojekt ist so heiß diskutiert wie der Lobautunnel. Eigentlich stand mit Jahresende 2020 fest, dass der 8,2 km lange Tunnel als Verlängerung der S1 gebaut wird. Nun üben Naturschützer erneut Kritik und bringen sogar den seltenen Einhorn-Trüffelkäfer ins Spiel, um das Großprojekt vielleicht doch noch zu verhindern.

„Kritik ist gut, aber sie muss fundiert begründet sein“, sagt der Unfallforscher Ernst Pfleger. Der Lückenschluss der S1 sei – unter Beachtung aller Naturschutzmaßnahmen – unbedingt notwendig. Warum, das kann der Experte mit Zahlen belegen.

„Das Verkehrsaufkommen auf der Tangente ist so immens, dass die Zahlen weit über allen üblichen Berechnungsmethoden liegen“, sagt Pfleger. Eine derart hohe Zahl von Autos und Lkw würde sich unter Berücksichtigung der nötigen Sicherheitsabstände auf dieser Strecke pro Tag eigentlich gar nicht ausgehen.

„Die durchschnittliche Verkehrsleistung pro Tag liegt bei 186.000 Fahrzeugen, Spitzen liegen bei 221.000. Die Einhaltung des notwendigen Mindestabstands von einer Sekunde, also 22,2 Metern bei 80 km/h, ist so nicht möglich“, so Pfleger.