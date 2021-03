Hermann Knoflacher: "Wien ist seit Jahrzehnten mein Patient"

Sie haben immer wieder davor gewarnt, dass Maßnahmen wie die Citymaut oder Benzinpreiserhöhungen nur in die soziale Falle führen. Aber wie bekommt man die Autos aus der Stadt, wenn nicht über finanzielle Hebel?

Über die physische und die finanzielle Veränderung. Wo heute ein Auto steht, haben wir in Zukunft eben keines – dafür Bäume, Grünflächen und Bewegungsräume für Kinder. Corona hat den Bedarf ja aufgezeigt. Wir hätten weniger Menschen, die sich in ihren Wohnungen gefangen fühlen. Und finanziell ist die Förderung des Autos abzuschaffen. Man muss Strukturen schaffen, in denen es für die Menschen leichter ist, zu Fuß zu gehen, mit dem Rad zu fahren oder Zugang zum öffentlichen Verkehr zu finden, als mit dem Auto zu fahren. Aber das geht nicht von heute auf morgen.

Wo müsste man ansetzen, um Ihre Visionen zu realisieren?

Nicht in der Verkehrsplanung. Sondern in der Bodenpolitik, in der Raum- und in der Stadtplanung. Der Verkehr macht ja seit Jahrzehnten nichts anderes als die Mängel der Planung zu kompensieren. Das ist nicht zuletzt durch die Reichsgaragenordnung entstanden – wir exekutieren ein Gesetz von 1939, das das Ziel hatte die Motorisierung zu fördern, um Amerika zu überholen. ,Ziel des Führers’, steht in der Präambel. Jetzt haben wir die absurde Situation, dass die Leute zurecht über die hohen Wohnungsmieten jammern - aber sie wissen nicht, dass im Keller unten ca. 20 Prozent der Mietkosten fürs Auto aufgewendet werden. Wenn ich das in Ordnung bringe, werden weniger Wege mit dem Auto zurückgelegt.

Kommen wir zum Rad. Wie ließe sich der Radverkehr fördern?

Es muss eine sichere Umgebung geben für Radfahrer. Und der Zugang zum Rad muss schneller sein als zum Auto. Wien versucht, dem Radverkehr in den kritischen Bereichen zu seinem Recht zu verhelfen. Darin waren die Grünen sehr gut. Radlwege auf der grünen Wiese machen keinen Sinn.