Wiener Polizei: Helden werden vor den Vorhang geholt

Die Schutzzone am Keplerplatz zeigte Wirkung

Seit Beginn des vergangenen Jahres florierte der Handel mit Suchtmitteln am Keplerplatz. Bei einem Lokalaugenschein berichtete ein Bewohner dem KURIER von den Zuständen am Platz vor der Johanneskirche: „Als Anrainer fühle ich mich hier nicht mehr wohl. Schuld daran ist der Drogenhandel.“

Meldungen wie diese häuften sich, immer öfter wurde die Polizei alarmiert, bis diese schließlich beschloss, eine Schutzzone am Keplerplatz zu erlassen. Schutzzonen sollen die unmittelbare Umgebung insbesondere von Schulen, Kindergärten und Kindertagesheimen sicherer machen. Seit 22. Oktober des Vorjahres ist die Schutzzone am Keplerplatz in Kraft, kommende Woche läuft diese aus.

Das Fazit der Polizei fällt durchwegs positiv aus, wie Oberst Gerhard Winkler, Leiter des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, bestätigt. „Unser großer Erfolg besteht darin, dass wir es geschafft haben, die Strukturen der Drogenszene vor Ort aufzulösen. Eine nordafrikanische Tätergruppe hat in der Umgebung des Keplerplatzes einen gewerbsmäßigen Handel betrieben“, erläutert Winkler.

Konkret wurden seit Beginn der Schwerpunktaktion im vergangenen Oktober 353 Personen festgenommen, 800 Anzeigen sowie 206 Betretungsverbote ausgesprochen. „Mit Maßnahmen wie Scheinkäufen, Telefonüberwachungen und Observationen ist es uns gelungen, 22 Dealer zu fassen und 22 Kilogramm Cannabis sicherstellen“, betont Winkler. Die Szene vor Ort sei zwar nicht gänzlich verschwunden, habe sich aber größtenteils aufgelöst. „Gelegenheitsdealer versorgen die Szene aber schon noch“, heißt es.