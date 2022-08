Keplerplatz: Die neue Drogenszene in Favoriten

21 Festnahmen

Seit Beginn des Jahres breitet sich die Drogenszene rund um den Keplerplatz massiv aus. Das weiß man auch in der Landespolizeidirektion Wien. Die zu diesem Thema am Mittwoch zum PressegesprĂ€ch lud. „Noch nie hat sich eine Suchtmittelszene in Wien binnen so kurzer Zeit dermaßen schnell etabliert“, sagt Gerhard Winkler, Leiter vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle SĂŒd. Bereits Anfang des Jahres gab es verstĂ€rkte Kontrollen, was nicht ausreichte. „Die Szene war alleine durch uniformierte PrĂ€senz nicht mehr zu bekĂ€mpfen“, erklĂ€rt LandespolizeiprĂ€sident Gerhard PĂŒrstl.