Wiener Polizei fand Drogen im Wert von rund 47.000 Euro

Beide Aktionen fanden am 22. Juni statt. In der Leopoldstadt wurde ein 40-Jähriger, in Favoriten sein 26-jähriger Komplize festgenommen. Ein weiterer 26-jähriger mutmaßlicher Suchtmittelhändler ging den Beamten in Penzing ins Netz.

Mutmaßlicher Täter geständig

Bei den Wohnungsdurchsuchungen des 40-Jährigen und seines 26-jährigen Mittäters wurden insgesamt ein Kilogramm Heroin, 400 Gramm Kokain, 6,5 Kilogramm Marihuana und 16.500 Euro Bargeld beschlagnahmt. Der Straßenverkaufswert der Suchtmittel liege bei rund 40.000 Euro, so Fürst. Der 40-Jährige gestand teilweise, sein vermutlicher Komplize war nicht geständig.

Der zweite 26-Jährige wurde direkt beim Drogenverkauf festgenommen und war geständig. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden rund 270 Gramm Heroin, eine geringe Menge Marihuana, 900 Euro Bargeld und zwei gefälschte tschechische Dokumente sichergestellt. Dabei belief sich der Straßenverkaufswert auf rund 7.000 Euro.

