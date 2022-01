Wiener ÖVP will Impfgegner aus der City verbannen

Mahrer appelliert an die „vernünftigen Kräfte in der FPÖ“, diesen Kurs nicht weiter zu stützen. Wo er die vernünftigen Blauen ortet? „Sowohl in Wien als auch in der Steiermark und in Oberösterreich höre ich aus den blauen Landesparteien, dass nicht alle die Linie mittragen.“

Genauer prüfen

Wie aber soll die Lage in der City nun rasch unter Kontrolle gebracht werden? Mahrer appelliert an die zuständigen Behörden – allen voran die Landespolizeidirektion Wien und die Stadt –, angemeldete Demos verstärkt zu prüfen: „Nicht jede Versammlung muss immer zu jeder Uhrzeit an jedem Ort genehmigt werden, wenn andere Grund- und Freiheitsrechte dadurch beschnitten werden oder die öffentliche Sicherheit in Gefahr ist. Da braucht es Abwägung“.