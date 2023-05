Wiener ÖVP will Deutschkenntnisse aller 3-Jährigen testen lassen

Der Wunsch ist etwa eine "Sprachstandsfeststellung" aller 3-jährigen Kinder in Wien. Dabei soll festgestellt werden, wie gut es um die Sprachentwicklung - konkret um das Deutsch sprechen - bei den Kindern bestellt ist. Sollte ein Deutschförderbedarf festgestellt werden, sollen die Kinder, so die Forderung, verpflichtend in den Kindergarten gehen müssen.

Dänemark als Vorbild

Vorbild sei dabei Dänemark. "Dort macht man bereits mit 3-jährigen Kindern mit nicht-dänischer Umgangssprache Sprachtrainings", sagt Mahrer. "Unser Ziel muss es sein, dass jedes in Österreich geborene Kind zu Schulbeginn ausreichend Deutsch kann, um dem Unterricht als ordentlicher Schüler folgen zu können."

