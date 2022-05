In Wien geboren, trotzdem keine Deutschkenntnisse

Er nimmt aber auch die Eltern in die Pflicht: Immer wieder gebe es Erziehungsberechtigte ohne das geringste Problembewusstsein, die völlig abgeschottet in Parallelgesellschaften leben würden. „Deshalb muss man auch über Sanktionen für sie nachdenken“, sagt Mahrer.

An die Stadt richten sich die Türkisen gleich mit einem Paket an Forderungen: Kleinere Gruppen in den Kindergärten, raschere Bereitstellung von Sprachförderkräften, Deutsch-Sprachniveau C1 als Mindestanforderung bei Kindergartenpersonal sowie die Verwendung der Sprachstandsfeststellung als Frühwarnsystem – individuell für die betroffenen Kinder und Eltern, aber auch generell als Basis für Maßnahmen im Wiener Bildungssystem.