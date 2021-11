Migranten und Flüchtlinge in Wien: Von der Politik ausgegrenzt?

"Es ist so schwer von einer Demokratie zu sprechen, wenn so viele Menschen nicht wählen dürfen", ist sich Munira Mohamud sicher. Ihre Kollegin Zahra Hashimi findet, dass sie nicht nur ein Teil der Gesellschaft sind. "Wir sind diese Gesellschaft. Wir wollen, dass nicht über uns gesprochen wird, sondern mit uns", sagt die gebürtige Afghanin. Die beiden jungen Frauen sind Teil des Vereins "Fremde werden Freunde", der zur Veranstaltung namens "Engagiert. Transnational. Ausgegrenzt? Politische Partizipation von Geflüchteten und Migrant:innen in Wien" geladen hat.

Präsentiert wurden dabei zwei Studien, die sich dieser Thematik widmen. Denn die politische Partizipation der Zuwanderer hat noch nie so viele Menschen beschäftigt wie aktuell. Es ist so, dass in Wien mehr als 30 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren nicht wählen dürfen. Diese Entwicklung wirft zunehmend grundlegende demokratische Fragen auf. Wie steht es um die demokratische Legitimation der repräsentativen Demokratie in Wien? Was bedeutet das für die Inklusion und Integration von Menschen ohne österreichischen Pass?