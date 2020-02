Wiener ÖVP-Stadtfest steht auf der Kippe

Zuletzt kam das Stadtfest bzw. der Verein, der es organisiert, wegen Ungereimtheiten bei den Förderungen ins Schussfeld des Rechnungshofs. Pro Jahr erhielt der Verein rund 400.000 Euro an Subventionen durch die Stadt Wien.

Was mit dem Geld passierte, wollte man der zuständigen MA 7 (Kulturabteilung) allerdings nicht im Detail verraten: „Die vom Verein […] vorgelegten Belege erhielten keine Hinweise über die konkret erbrachten Leistungen, zudem reichten drei Rechnungen aus, um 50% der Förderungen zu belegen.“ So heißt es in einem Bericht des Rechnungshofs, der erst vor wenigen Monaten veröffentlicht wurde.