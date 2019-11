Wiener Nordbahnhalle muss vermutlich abgerissen werden

Die Zukunft der Nordbahnhalle in der Wiener Leopoldstadt sieht düster aus. Wie berichtet war diese vor rund einer Woche stark beschädigt worden. In den vergangenen Tagen untersuchten sowohl Polizei als auch Stadt Wien und ÖBB die Überreste. Am heutigen Montag kamen Letztere zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Eine finale Entscheidung wurde noch nicht getroffen, von den ÖBB heißt es aber gegenüber dem KURIER "unabhängig von dem noch nicht vorliegenden Abschlussbericht der polizeilichen Ermittlungen legt die Ersteinschätzung der Experten nahe, dass eine bauliche 'Rettung' der Halle technisch nicht sinnvoll ist."