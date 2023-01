Wiener Linien gleichen Preis für Semesterticket an

Die Wiener Linien gleichen den Preis für die Semesterkarte an: Das Ticket schlägt für das Sommersemester für Studenten mit 75 Euro zu Buche, egal ob man in Wien über einen Hauptwohnsitz verfügt oder nicht. Der Verkauf startet am 16. Jänner und das Ticket ist von 1. Februar bis einschließlich 30. Juni 2023 gültig.