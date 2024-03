U2 fährt heuer wieder bis Karlsplatz: Wiener Linien haben mehr Stammkunden

Die Wiener Linien investieren heuer 864 Millionen Euro in Ausbau und Modernisierung der öffentlichen Verkehrsmittel. Das vergangene Jahr brachte "trotz der herausfordernden Situation aufgrund des Personalmangels" einen Rekord an Stammkundinnen und -kunden, nämlich rund 1,2 Millionen, hieß es in der am Montag vorgelegten Bilanz 2023.