Das wird Zeit: Wiener Linien modernisieren Aufzüge und Rolltreppen

Die Arbeiten beginnen am 8. Jänner in der Station Nußdorfer Straße. Ein barrierefreier Umstieg am Mittelbahnsteig ist in den Stationen Jägerstraße oder Michelbeuern möglich. Die Arbeiten dauern im Schnitt acht Wochen je Aufzug.

19 neue Rolltreppen für mehr Effizienz

Auch bei den Rolltreppen investieren die Wiener Linien sukzessive in die Modernisierung. Seit 2020 wurden bereits 69 Rolltreppen saniert oder wenn notwendig, ausgetauscht. Im Jahr 2024 folgen 19 weitere Erneuerungen in den Stationen Stephansplatz, Spittelau, Alt Erlaa, Ottakring, Zippererstraße und Matzleinsdorfer Platz.

