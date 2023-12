Wiener Linien: Große E-Busse starten Probebetrieb

Schon seit mehr als zehn Jahren sammeln die Wiener Linien Erfahrungen mit E-Bussen. Bisher allerdings nur mit kleineren Bussen in der Innenstadt. Der erste große Bus ist in diesem Juli in die Testphase gegangen. "So eine Testphase gibt die Möglichkeit, mit dem Hersteller Rücksprache zu halten und gegebenenfalls Dinge zu ändern", sagt Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien für den technischen Bereich. Die Erfahrungen aus dieser Zeit seien bereits so gut und wertvoll gewesen, dass nun die Busse in den Fahrbetrieb genommen werden konnten. Ab sofort sind deshalb auf den Linien 71A (Zentralfriedhof 3. Tor bis Schwechat) und 71B (Zentralfriedhof 3. Tor bis Kaiserebersdorf) vier große E-Busse unterwegs.

Nach jeder Fahrt werden die Busse bei der Schnellladestation an der Endhaltestelle am Zentralfriedhof zwischengeladen. 20 Minuten lang laden die Fahrzeuge an den dort eigens errichteten 300-kW-Ladegeräten. Über Nacht werden die Busse dann im neuen Kompetenzzentrum für E-Mobilität in Siebenhirten – das bald eröffnen wird – voll aufgeladen.