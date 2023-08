E-Bus auf Abruf: Pilotprojekt startet ab September in der Donaustadt

Erst im vergangenen Jahr starteten die Wiener Linien und Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste das Pilotprojekt "WienMobil Hüpfer" in Liesing. Dabei handelt es sich um einen E-Bus, der kostenlos gebucht werden kann. Weil das Projekt so gut angekommen ist - 6.000 Fahrgäste nahmen den Service bereits in Anspruch - wird der Bus ab 4. September nun auch in der Donaustadt angeboten.

Der WienMobil Hüpfer wird im 22. in einem Testgebiet rund um die U-Bahn-Stationen Hausfeldstraße und Aspern Nord (U2), Kagraner Platz, Rennbahnweg und Aderklaaer Straße (U1) sowie die S-Bahn-Stationen Süßenbrunn und Gerasdorf zur Verfügung stehen.