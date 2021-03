Wiener Lehrern soll mehr Zeit für Pädagogik bleiben

Um die Bildungschancen zu erhöhen, will die Stadt das Lehrpersonal an Wiener Pflichtschulen entlasten. Geliingen soll das unter anderem mithilfe zusätzlicher Mitarbeiter in der Administration. Im Rahmen einer Kooperation mit dem AMS sind bereits 100 dieser Unterstützungskräfte im Einsatz.

Mittelfristig wolle man aber für jede Wiener Pflichtschule entsprechendes Personal zur Verfügung stellen, sagt Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos).

Bis dato hätten sich Direktoren und Lehrer zu viel um administrative Aufgaben kümmern müssen, erklärt Wiederkehr. Darum gebe es die neuen Mitarbeiter. Sie sollen das Lehrpersonal entlasten, damit diese sich voll und ganz auf ihre pädagogischen Aufgaben konzentrieren können.