Wiener KH Nord: 420.000 Euro im Jahr für Berater

Ratschläge zum Krankenhaus Nord erteilte offensichtlich nicht nur jene Konsulentin, die den Auftrag zur „energetischen Reinigung“ mit trug. Allein zwischen Jänner 2017 und Februar 2018 fielen auf der Krisen-Baustelle Beraterhonorare in der Höhe 420.000 Euro an, wie Gesundheits-Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) am Donnerstag im Gemeinderat erklärte. Doch nicht nur wegen des Krankenhauses Nord bläst der Politikerin derzeit scharfer Wind entgegen.

Wegen teurer externer Berater stand das Spitals-Projekt bereits mehrmals in der Kritik. Die nun bekannt gewordenen Summen seien unter anderem für Planungs- und Koordinationsleistungen zu Informations- und Kommunikationstechnik, Erstausstattung mit medizinischen Verbrauchsgütern und die Ausarbeitung eines technischen Betriebsführungskonzeptes angefallen, teilt ein Sprecher Frauenbergers mit. Wie derartige Summen angesichts massiver Kostenüberschreitungen und einer über Jahre verschleppten Eröffnung zu rechtfertigen sind? Es sei davon auszugehen, dass die Leistungen – außer im Fall des Energetik-Auftrags – ein Ergebnis brachten und wirtschaftlich vertretbar seien, heißt es aus dem Büro der Stadträtin.