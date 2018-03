SPÖ erteilt Frauenbergers Spitäler-Reform eine Absage

Dazu sollen die sechs Spitäler jeweils zu einer Doppeleinheit zusammengefasst werden. Neben der Krankenhausführung wäre dann je ein „Regionalmanager“ für zwei Spitäler zuständig. Damit würde noch eine Führungsebene eingezogen. „Das kommt raus, wenn eine Gesundheitsstadträtin mit Gewerkschaftsvergangenheit mit der Gewerkschaft verhandelt. Da will man sich zusätzliche Jobs und Einfluss sichern“, sagt ein hoher Roter. Daher wurde am Mittwoch die Reißleine gezogen, Frauenberger das Konzept zurückgeworfen: „Es wird so sicher nicht unterschrieben.“

Laut Presse stößt man sich auch am löchrigen Schutz vor Privatisierungen. So soll der KAV künftig Tochterfirmen gründen können. Wenn diese erneut Tochterfirmen gründen, könnte die Politik aber Auftragsvergaben an Private nicht mehr verhindern, wird ein Genosse zitiert. Beschwichtigungsversuche von Frauenberger werden mit dem Beispiel KH Nord gekontert. Dort müssen nun externe Techniker engagiert werden, weil man die Ausbildung eigener Techniker verschlafen hat.