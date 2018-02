Wie der KAV die Kontrolle über die Baustelle Krankenhaus Nord verlor

Neben der FPÖ fordern auch die beiden anderen Oppositionsparteien Konsequenzen in der Causa Krankenhaus Nord. Die ÖVP will eine rasche Einsetzung einer U-Kommission und will am Montag gleich eine Liste präsentieren, wen sie sich als Zeugen wünscht. Stadtrat Markus Wölbitsch appelliert an den künftigen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ): „Wenn er tatsächlich reinen Tisch machen will und unbeschadet in sein Bürgermeister-Amt starten möchte - dann muss er dieser U-Kommission und dieser Zeugenliste zustimmen.“

Neos-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger: „Ich fordere Ludwig und die nächste Stadtregierung auf, rasch zu handeln und eine Gesundheitspolitik zu betreiben, wie sie die Wiener verdient haben.“ Das Spital sei weder ein Skandalfall noch ein Kriminalfall, kontert SPÖ-Klubchef Christian Oxonitsch. Der RH-Rohbericht zeige, dass alle handelnden Akteure zum gegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hätten.