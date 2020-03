Wiener hielt Frau gegen ihren Willen fest: Er ist in Haft

Ein 28-jähriger Österreicher soll seine Ex-Lebensgefährtin gegen ihren Willen in einer Wohnung in Wien-Donaustadt festgehalten haben. Er steht außerdem im Verdacht, die Frau schwer verletzt zu haben. Die Frau musste auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt werden. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Vergangenen Donnerstag wurde die Frau laut eigenen Angaben von der 50-jährigen Mutter des Beschuldigten unter einem Vorwand in die Wohnung des 28-Jährigen in der Erzherzog-Karl-Straße gelockt. Dort wartete der mutmaßliche Täter bereits auf sie: Die Frau soll dann laut Polizei über mehrere Stunden hinweg geschlagen und von ihrem Ex-Mann festgehalten worden sein. Erst in den Abendstunden des folgenden Tages gelang der Frau die Flucht zu einer Nachbarin.

Onkel erstattete Anzeige

Von dort aus rief sie ihren Onkel an, der sie in ein Spital brachte. Der Onkel erstattete schließlich am Samstag Anzeige bei der Polizei. Die Beamten suchten den Mann, woraufhin sich dieser stellte. Zunächst soll er die Tat geleugnet haben, dann nahm er sich einen Anwalt und verweigerte die Aussage.

Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Laut Polizei gab es vor dem Vorfall schon mehrmals Auseinandersetzungen zwischen den beiden – auch Betretungsverbote wurden schon ausgesprochen. Die Mutter des Beschuldigten wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Betroffene von Gewalt erhalten Hilfe bei der Interventionsstelle gegen Gewalt und dem Frauennotruf: 0800/222 555 bzw. 01/71719.