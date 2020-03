Spektakulärer Fluchtversuch in Wien: Verdächtiger sprang aus dem Fenster

Beamte der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse führten am Sonntag einen Vorführungsbefehl zum Strafantritt gegen einen 27-Jährigen durch. Der Mann sollte eine mehrmonatige Freiheitsstrafe antreten.

Als der 27-Jährige die Polizisten vor seiner Wohnung in der Eyzinggasse in Wien-Simmering bemerkte, sprang er jedoch aus dem Fenster im zweiten Stock und versteckte sich zunächst in einem "begehbaren, öffentlichen Bereich" im ersten Stock, berichtet die Polizei. Die Beamten durchsuchten das Gebiet, der Mann setzte sein Flucht jedoch fort. Die Polizisten entdeckten Mann, verfolgten ihn 500 Meter und konnten ihn dann festnehmen.