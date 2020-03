Mehrere Verletzte nach Messerattacken in Wien

Ermittlungen der Polizei ergaben aber, dass der 26-Jährige laut Zeugen gemeinsam mit einem weiteren, unbekannten Täter dem 37-Jährigen kurz nach dem Messerangriff eine Umhängetasche gestohlen haben soll.

Streit wegen Lärmbelästigung

In der Nacht auf Sonntag stritten am Max-Winter-Platz in Wien-Leopoldstadt zwei Gruppen. Der Grund dürfte laut Polizei Lärmbelästigung gewesen sein. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Mäner im Alter von 37 und 39 Jahren durch Messerstiche am Gesäß verletzt, sie mussten ins Spital gebracht werden.

Vier mutmaßliche Täter ergriffen danach die Flucht. Die Polizei ermittelt.