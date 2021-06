Wiener Grüne warnen vor Kürzungen bei der Mindestsicherung

So hatten Bezieher unter 25 Jahren bisher vier Monate Zeit, mit Erwerbsintegrationsmaßnahmen zu beginnen. Diese Art Orientierungsphase fällt nun weg. Wer also keine solcher Maßnahmen ergreift (z. B. Schulungen), muss vom ersten Tag an mit Kürzungen von 25 bis 30 Prozent des Gesamtbetrags rechnen.