Wiener Mindestsicherung: Der Streit um die „soziale Hängematte“

"Kürzung kaum möglich"

Dennoch werden immer wieder Stimmen laut, die Leistungskürzungen fordern. Zur Erinnerung: Die damalige FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hatte Anfang 2019 sogar gemeint, dass Menschen von 150 Euro im Monat leben könnten.

Im Jahr 2019 erhielt eine Bedarfsgemeinschaft in Wien im Schnitt 692 Euro. Ist das zu hoch? Laut Experten gibt es kaum mehr Spielraum nach unten. „Wenn wir diese Beträge senken, dann heißt das, dass diese Menschen in irgendeiner Weise in die Illegalität gedrängt werden“, sagt Wirtschaftsexperte Badelt.

Sparen würde das System dadurch wohl ohnehin nicht wirklich. Denn eine Kürzung der Mindestsicherung könne ökonomische und soziale Folgekosten (etwa durch mehr Krankheiten) nach sich ziehen, sagt etwa Arbeitsmarktexpertin Gerlinde Titelbach vom Institut für Höhere Studien (IHS).

Wie also könnte eine zeitgemäße Sozialleistung aussehen? Experten wie WIFO-Chef Badelt könnten sich einen höheren Anteil an Sachleistungen (statt Geldleistungen) vorstellen. Damit könnten bundesländerspezifische Unterschiede noch besser ausgeglichen und das Missbrauchspotenzial verringert werden.

Was man in der Debatte ebenfalls noch berücksichtigen muss: Nur eine Minderheit bezieht überhaupt die volle Summe der Mindestsicherung. 74 Prozent der Bezieher in Wien waren 2019 sogenannte Aufstocker. Das heißt: Sie erhielten so wenig Gehalt, Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, dass sie zusätzlich auf die Mindestsicherung angewiesen waren.

Dazu kommt, dass mehr als die Hälfte der Bezieher dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung steht – weil es sich um Kinder, Kranke oder Menschen mit Betreuungspflichten handelt.

Grundsätzlich braucht es also wohl eine Reform und eine Vereinheitlichung der Sozialleistungen in den Bundesländern. Das sehen Experten, SPÖ, Grüne und nicht zuletzt die Neos so.

Dem pinken Wiener Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr schweben etwa ein Bürgergeld und Maßnahmen vor, die es attraktiver machen, einen Job anzunehmen. „Wir wollen die Zuverdienstgrenze nach oben setzen“, sagt er. Letztendlich brauche es in Österreich auch eine neue Einwanderungsstrategie.