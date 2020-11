Wiener Grüne bestätigen Kraus und Pühringer als Stadträte

Grundsätzlich ist die Entscheidung bereits am Montag gefallen: Da hat der grüne Rathausklub den bisherigen Planungssprecher Peter Kraus und Quereinsteigerin Judith Pühringer zu den nicht amtsführenden Stadträten gekürt. Als Klubchef wurde David Ellensohn gewählt, Parteichefin Birgit Hebein ging dagegen leer aus.

Am Freitag stand jedoch noch die Bestätigung von Kraus und Pühringer durch den Parteirat (ein Gremium aus unter anderem den Klubmitgliedern und Vertretern der Bezirke sowie der Teilorganisationen) in ihren neuen Positionen an.

Dieser Schritt ist laut Statut vorgeschrieben, üblicherweise ist das eher ein Formalakt. Dieses Mal war im Vorfeld allerdings nicht sicher, ob die beiden Zustimmung erhalten werden.