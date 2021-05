Wiener Gastro soll indoor erst Ende Mai öffnen

Auch die FPÖ fordert, dass Wien die ab 19. Mai bundesweit angedachten Corona-Öffnungsschritte voll umgesetzt werden.

Der Wiener Parteichef Dominik Nepp warnte in einer Pressekonferenz davor, Wien im Vergleich zu anderen Bundesländern zu benachteiligen: "Denn wenn dem nicht so wäre, dann wären in Stammersdorf die Heurigen drinnen zu, aber 500 Meter weiter in Hagenbrunn offen."