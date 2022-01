Wiener erhalten 13 Millionen Euro für ihre Klimaprojekte

Der Bund und die Stadt wandeln in Sachen Klimaschutz und Bürgerbeteiligung auf ähnlichen Spuren. Erst am Samstag nahm der „Klimarat“ der Bundesregierung seine Arbeit auf – ein Gremium von 100 repräsentativ ausgewählten Bürgern, die Vorschläge zur Klimapolitik erarbeiten sollen. Jetzt legt Wien mit einem eigenem „Klimateam“ nach.

Was hinter dem Namen steckt? Insgesamt 13 Millionen Euro will die rot-pinke Stadtregierung in den Jahren 2022 und 2023 den Bürgern zur Verfügung stellen, damit diese ihre eigenen Ideen zum Klimaschutz in ihren Bezirken umsetzen können.

„Die Menschen wissen selbst am besten, was es bei ihnen ums Eck braucht, um das Leben noch nachhaltiger und besser zu machen“, sagt der zuständige Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).