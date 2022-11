Wiener Edel-Döner muss wegen Teuerung schließen

Wie sich nun zeigt, war die Zeit – und teilweise auch die Kundschaft – aber noch nicht reif dafür. Im Februar eröffneten die Studienfreunde ihren ersten Standort in der Marc-Aurel-Straße 7 in der Inneren Stadt. Es sollte der Erste von mehreren sein, so der Traum.

Achtfache Energiekosten

Entsprechend der hochwertigen Produkte gestalteten sich auch die Preise: Den vegetarischen und veganen Döner gab es ab 7,90 Euro. Wer Fleisch oder Fisch im Kartoffelteigbrot haben wollte, musste zehn Euro aufwärts bezahlen.

„Die Umsätze waren gut und das Lokal gut besucht. Dann stiegen unsere Energiekosten auf das Achtfache und man hat gemerkt, dass auch die Leute wegen der Teuerung weniger Essen gehen“, schildert Co-Gründer Manuel Aibler dem KURIER.