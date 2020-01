Wiener Donaukanal: "Fräulein's fabelhafter Sommergarten" startet

Im Zuge von Lokal-Neuausschreibungen am Wiener Donaukanal sind auch einige neue Gastro-Betreiber zum Zug gekommen. Durch Rechtsstreitigkeiten mit dem früheren Pächter hingen deren Vorhaben allerdings lange in der Warteschleife - der KURIER berichtete. Nun kommt jedoch Bewegung in die Sache. Zwei Projekte sollen im Frühsommer starten - wenn auch noch in abgespeckter Form.

Sechs Flächen wurden 2017 infolge eines kritischen Rechnungshofberichts von der DHK (Donauhochwasserschutz-Konkurrenz), die sich aus Bund, Wien und Niederösterreich zusammensetzt und den Donaukanal verwaltet, neu ausgeschrieben.

Bei drei davon ändert sich nichts, da die bisherigen Betreiber sich erneut erfolgreich bewerben konnten: Central Garden und Hafenkneipe - beide bei der Franzensbrücke auf der Seite der Leopoldstadt gelegen - bleiben somit ebenso bestehen wie das im Winter mit Grillerei in Holzhütten lockende Feuerdorf auf der Innenstadtseite zwischen Schottenring und Schwedenplatz.