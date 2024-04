Wiener Designhotel "Das Triest" eröffnet als "Radisson Blu" wieder

In Wien hat die Radisson Hotel Group somit insgesamt sechs Hotels in Betrieb oder in Entwicklung. Zwei weitere Hotels gibt es in Linz, eines in Salzburg. In Graz wird diesen Juni das erste Radisson-Hotel eröffnen, in Innsbruck ist eines in Planung, heißt es.

Name bleibt bestehen

"Das Triest" soll schon "in den kommenden Monaten" wieder eröffnet werden. Konkreteres dazu werde schon bald bekannt gegeben. Details zum Vertrag werden hingegen nicht genannt.

Eines stehe aber schon fest: "Der Name 'Das Triest' wird natürlich bestehen bleiben als Teil des neuen Hotelnamens unter der Marke Radisson Blu", sagt Gross.